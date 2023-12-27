Erdoğan’dan İsrail’e: Hitler’den ne farkınız var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsrail’e yüklendi: “Hitler’den ne farkınız var?”

Erdoğan, Ankara’daki bir törende sözü Gazze’ye getirip şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’den basın kuruluşlarına, AB’den gazeteci örgütlerine demokrasi havariliği yapan ne kadar kurum varsa hepsi sınıfta kaldı.

Büyük laflar eden büyük bütçeler harcayan kurumların, söz konusu İsrail ve İsrail’in zulümleri olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladık.

Sadece uluslararası örgütler değil, Batı’daki kerli ferli üniversiteler de Gazze sınıfında maalesef iflas etmiştir

80 yıl önce Nazi Almanyası’nda olduğu gibi bugün de Gazze’deki zulme ‘zulüm’ deme cesareti gösteren bilim insanları baskıya ve tehdide maruz bırakılmaktadır.

Sizin Hitler’den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı? Yok.