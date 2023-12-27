Rusya’ya göre Türkiye’de gaz merkezi 2024’te kurulacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türkiye’de gaz merkezinin 2024’te kurulmasını beklediklerini kaydetti.

Fotoğraf: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarının Eylül 2022’de patlamalar nedeniyle zarar görmesinin ardından, Türkiye’de bir gaz merkezi kurmayı teklif etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu fikri desteklemişti.

Putin, Kasım 2022’de “Bu gerçekçi bir proje ve bunu oldukça çabuk gerçekleştirebiliriz” demişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’sa Aralık 2022’de “Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik kararın 2023’te alınması bekleniyor” demişti.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin, Mart 2023’te de Türkiye’de doğalgaz merkezi kurmanın zaman gerektiren karmaşık bir proje olduğunu açıklamıştı.

Gaz merkeziyle ilgili Rusya’dan uzun bir süre sonra yeni bir açıklama geldi. Novak, şunları dedi: “Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg’u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye’de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024’te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz.”