Rusya, Türkiye’ye gaz merkezi projesinde frene basıyor

Rusya, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulması için zamana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarının eylülde patlamalar nedeniyle zarar görmesinin ardından, Türkiye’de bir gaz merkezi kurmayı teklif etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu fikri desteklemişti.

Putin, Kasım 2022’de “Bu gerçekçi bir proje ve bunu oldukça çabuk gerçekleştirebiliriz” demişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’sa Aralık 2022’de “Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik kararın 2023’te alınması bekleniyor” demişti.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin, şimdi de Türkiye’de doğalgaz merkezi kurmanın zaman gerektiren karmaşık bir proje olduğunu açıkladı.