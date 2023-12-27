‘Kızıl Goncalar’ dizisinin yapım şirketinin RTÜK başkanına inancı tam

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin yapım şirketi Gold Film, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e inançlarının tam olduğunu açıkladı.

Kızıl Goncalar

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın tarikat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi, tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutuyor.

Dizi yalnızca tarikatları odağına almıyor, Türkiye’deki siyasi polemiklere de göndermelerde bulunuyor.

Dizide ’28 Şubatçı’ olarak gösterilen bir profesör, 2010 referandumunda ‘Yetmez Ama Evet’ dediği için kızıyla iletişimini kesiyor ve onu ‘vatan haini’ olarak nitelendiriyor.

Fox TV’de geçen hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen dizi, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı yayın organları ve tarikatlar tarafından hedef gösterilmişti.

RTÜK dizi hakkında inceleme başlatırken, dizinin tanıtım afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, ‘kamu baskısı’ ve ‘RTÜK incelemesi’ gerekçesiyle iki mekan için alınan izinleri iptal etmişti.

Ardından Okmeydanı Darülaceze’de yapılması planlanan çekimler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dizinin ‘toplumsal huzura muhalefet’ ettiği öne sürülerek iptal edilmişti.

Tüm gelişmelerin ışığında yapımcı Faruk Turgut, verdiği bir söyleşisinde “Verilecek cezadan memnun oluruz” ifadesini kullanmıştı.

Gold Film’den yapılan yeni açıklamada, Turgut’un bu demecinin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

“RTÜK’ün vereceği her karara saygılıyız” diye devam eden açıklamada RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e de duyulan inanç vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: