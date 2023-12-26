‘Kızıl Goncalar’daki ‘denklem’ sosyal medyanın gündeminde: Olan hep kızlara oluyor

Fox TV’nin hedefteki dizisi ‘Kızıl Goncalar’ın son bölümünde ’28 Şubatçılar’ ve ‘İslamcıların’ bir ‘denklem’ üzerinden karşılaştırıldığı sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yapımcısı Faruk Turgut’un yeni projesi, geçen hafta ekranlara gelen ilk bölümünün ardından hedef alınmıştı.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı, tarikat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi iktidara yakınlığıyla bilinen bazı yayın organları ve tarikatlar tarafından hedef gösterilmişti.

RTÜK dizi hakkında inceleme başlatırken, dizinin tanıtım afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.

Dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelen dizinin bazı sahneleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Onlardan birisiyse Özcan Deniz’in canlandırdığı Doktor Levent’in yatalak babası Suavi dede (Şerif Erol) ile Özgü Namal’ın canlandırdığı mütedeyyin Meryem’in kızı Zeynep’in (Mina Demirtaş) arasında geçen denklem sahnesiydi.

Zeynep, okula gitmiyor ancak matematik dehası… Onun bu yeteneğini fark eden fizik profesörü Suavi, Zeynep’e eğitim vermeyi teklif eder.

Suavi’nin ’28 Şubatçı’ olduğunu öğrenen Zeynep, mantık önermesini işledikleri derste bu kez kendisi Suavi’ye bir ‘ders’ verir.

Ailesinin bağlı olduğu tarikatın lideri ‘Efendi hazretleri’ ile ‘Suavi’ arasında kadınların eğitimi üzerine bir önerme kuran Zeynep, bir dönem başörtülü kadınların okula alınmamasını savunan Suavi’yle, ‘kadınlar okuyamaz’ zihniyetinde olan efendi hazretleri arasında bir fark olmadığını ortaya koydu.

Zeynep, ‘Kızlar okulda okuyamaz’ ile ‘Başörtülü kızlar okuyamaz’ zihniyetindekiler yüzünden olanın hep kadınlara olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki paylaşımların bazıları şöyle:

Olağanüstü bir dizi, olağanüstü bir senaryo. Olağanüstü oyunculuklar. Son yıllarda izlediğim en etkileyici iş. Hele bu sahne… Birbirine zıt iki toplumsal sınıfın aslında nasıl da aynı şeyi söylediğini ve olanın hep aslında kızlara olduğunu 60 sn de anlattı. #KızılGoncalar pic.twitter.com/P7waUly1gH — BasakSayan (@BasakSayan) December 26, 2023