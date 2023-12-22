‘Kızıl Goncalar’ın yapım şirketi dizinin ‘kurgu’ olduğunu hatırlattı

Hedef alındıktan sonra Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) radarına giren ‘Kızıl Goncalar’ dizisine ilişkin yapım şirketi Gold Film’den açıklama geldi. Şirket, dizinin ‘kurgu’ olduğunu hatırlattı.

Diziden bir sahne. (Fox TV)

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı dizi, Fox Tv’de izleyicilerle buluştu. Cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi, ilk bölümünden sonra hedef alınmıştı.

Yeni Şafak, dindar insanların sahtekar ve bağnaz olarak tasvir edildiğini belirterek diziyi hedef göstermişti. Benzer bir açıklama da KADEM’den gelmişti. RTÜK bunun üzerine ‘şikayetlerin kayıt altına alındığını’ ve incelemenin başlatıldığını duyurmuştu.

‘Gerçek kişilerle ilgisi yok’

Dizi topa tutulmaya devam ederken, yapım şirketi Gold Film’den açıklama geldi. Dizinin gerçek kişi ve kurumlarla ilgisinin olmadığının belirtildiği açıklamada “Toplumun hiçbir kesimini hedef göstermek ya da hiçbir inanç ve değeri kötülemek gibi bir amacımız söz konusu değildir” dendi.

“Dizimiz bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı” ifadesinin yer aldığı açıklamanın devamında dizinin ‘kurgu bir hikaye olduğu’ vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle: