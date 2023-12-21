RTÜK hedef gösterilen ‘Kızıl Goncalar’ için harekete geçti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), hedef gösterilen ‘Kızıl Goncalar’ dizisi için harekete geçildiğini duyurdu.

Diziden bir sahne. (Fox TV)

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı dizi, Fox Tv’de izleyicilerle buluştu. Cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi, ilk bölümünden sonra hedef alınmıştı.

Yeni Şafak, dindar insanların sahtekar ve bağnaz olarak tasvir edildiğini belirterek diziyi hedef göstermişti. Benzer bir açıklama da KADEM’den gelmişti.

Dizi, aynı gerekçelerle sosyal medyadan da topa tutulunca RTÜK harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X (eski adıyal Twitter) hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

“FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.”