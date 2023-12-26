‘Kızıl Goncalar’ dizisi Darülaceze’nin varoluş felsefesine aykırıymış

Darülaceze Başkanlığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin çekim izinlerini ‘manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren’ sahneleri nedeniyle iptal etmiş.

Fotoğraf: Kızıl Goncalar

Yapımcı Faruk Turgut, iktidara yakın medya ve cemaatlerin hedef göstermesinin ardından Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinlerini iptal eden Darülaceze Başkanlığı’nın sunduğu gerekçeyi X hesabından “kamuoyunun takdirine sunuyorum” diyerek paylaştı.

Turgut’un paylaştığı belgeye göre kurumun gerekçesi şu şekilde:

“Kızıl Goncalar’ın bazı sahnelerinin kurumumuzda çekilmesine izin verilmiş, gelinen noktada dizinin halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerden oluşmasından; 128 senedir dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmayan kurumumuzun varoluş felsefesine aykırı tutumundan dolayı Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir.”

Turgut, her koşulda mekan bulup çekimlere devam edeceklerinin altını çizdi.

#KızılGoncalar Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini,kamuoyunun takdirine sunuyorum.Bu mekana Ayda 200.000.lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim. pic.twitter.com/seyRNqlxYK — FARUK TURGUT (@FARKTRGT) December 26, 2023

Ne olmuştu?

Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yapımcısı Faruk Turgut’un yeni projesi, geçen hafta yayınlanan ilk bölümünün ardından hedef alınmıştı.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı, tarikat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi iktidara yakınlığıyla bilinen bazı yayın organları ve tarikatlar tarafından hedef gösterilmişti.

RTÜK dizi hakkında inceleme başlatırken, dizinin tanıtım afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ve Darülaceze Başkanlığı dizinin çekimleri için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.