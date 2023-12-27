Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye yasalaştı

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesinin de yer aldığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakılması eleştirilere neden olmuştu. Tepkiler üzerine çalışan emekliler için de adım atılmış ve Meclis’teki ekonomiye ilişkin kanun teklifine 55’inci madde olarak eklenmişti.

Söz konusu kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

İkramiyenin bu ay bitmeden yatırılması hedefleniyor.