Çalışan emeklilerin ikramiyesi ay sonuna kaldı

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye bu ay sonunda ödenecek.

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Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakılması eleştirilere neden olmuştu. Tepkiler üzerine çalışan emekliler için de adım atılmış ve bu konudaki önerge kabul edilmişti.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Meclis’te görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan bu düzenleme, önümüzdeki çarşamba yasalaştırılacak.

Bankalara gerekli talimatlar iletildiği ve 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emeklinin ikramiyelerini alacağı kaydedildi.