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Yaramazlara biraz batar!

Teklife eklendi: Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi için adım atıldı.

Fotoğraf: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürüyor.


Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Böylece torba kanunun Meclis’ten geçmesiyle birlikte çalışan emekliler de 5 bin liralık ikramiyeyi alabilecek.

Ne olmuştu?

Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere beş bin lira ödenmişti.

Çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakılması eleştirilere neden olmuştu.

Çalışan emeklilere de 5 bin liralık ödeme yolda

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