Çalışan emeklilere de 5 bin liralık ödeme yolda

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine ilişkin çalışma başlattıklarını açıkladı.

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Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere beş bin lira ödenmişti.

Çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakılması eleştirilere neden olmuştu.

Güler, TBMM’de bugün Meclis’e sunacakları 80 maddelik kanun teklifine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güler, Erdoğan’ın talimatıyla 5 bin liralık tek seferlik ödemenin çalışan emeklilere de ödenmesi için çalışma başlatıldığını belirtti: “Bu konuda çalışılıyor. Her yönüyle çalışılmasını biz de bekliyoruz. Ona göre bir program yapılacaktır. Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı.”