Akşener: Kurumlar arasındaki çatışmayı sonlandırma fırsatı heba edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel mahkemenin tutuklu TİP milletvekili Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay’a göndererek, devlet kurumları arasındaki ‘çatışmayı’ sonlandırma fırsatını heba ettiğini vurguladı.

Fotoğraflar: AA

AYM, Atalay hakkında ikinci defa hak ihlali kararı verse de beklenen adım yine atılmadı.

Kriz devam ederken Akşener’den konuya ilişkin açıklama geldi.

İYİ Parti lideri, X (eski adıyla Twitter) hesabındaki paylaşımında, yerel mahkemenin gerekli kararı almayışını “Böylece devletimizin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırma fırsatı bir kez daha heba edildi” sözleriyle eleştirdi.

“Hukukun üstünlüğünü rafa kaldıran bu anlayışın karşısında kaybedense yine maalesef milletimiz oluyor” ifadelerini kullanan Akşener, devamında şunları kaydetti:

“İktidar bizzat kendi eliyle anayasal devlet krizi çıkarmakla meşgulken; milyonlarca insanımız hayat pahalılığı sarmalında mücadele etmeye devam ediyor. Ama hiç kimse merak etmesin; Yoksulluktan, hukuksuzluktan, krizden ve kutuplaşmadan beslenen bu yönetim anlayışına, milletimiz gereken cevabı sandıkta verecek. 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimi; milletimizin haktan, hakkaniyetten ve adaletten yana mührünü vuracağı tarihi bir gün olacak!”

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından, problemin ilk derece basamağı olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden Yargıtay’a gönderme kararı aldı.



Böylece devletimizin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırma… — Meral Akşener (@meral_aksener) December 27, 2023

Ne olmuştu?

AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı verip tahliyesine hükmetmiş ancak Yargıtay AYM’nin kararına uyulmamasına hükmetmişti.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı vermişti.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM ayrıca yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen yine aynı adım gelmişti.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ihlal kararının yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığını savunarak dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti.