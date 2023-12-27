Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na yapılan atamalar yargıya taşındı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) mütevelli heyeti üyeliğine yapılan ‘yandaş atamalar’ yargıya taşındı.

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BÜVAK 1978’de, okulu maddi açıdan rahatlatmak amacıyla kuruldu. Vakıf, başta varlıklı Boğaziçililer aracılığıyla olmak üzere üniversiteye maddi destek veriyordu.

BÜVAK yönetim kurulu, ‘kayyım rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci döneminde okul yönetiminin ‘keyfi harcamalar’ına mani oldu. İnci de bu nedenle BÜVAK’a paralel Boğaziçi Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) kurdu.

Kanun işlemedi

BUVAKIF’ın kuruluşu tescillendi ama kanunen vakıf ve dernekler, kamu kurumlarının adını alamıyor. Aynı bağlamda, kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev üstlenemiyor. Kayyımın vakfına bu konuda da kanun işlemedi ve vakfın kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

BUVAKIF, okulun resmi oluşumlarına (örneğin burs komisyonu) dahil edildi ve öğrencilerden bağış topluyor.

Şimdi de BÜVAK’a el attılar

Okul yönetimi bir süredir de BÜVAK’ı ele geçirmeye çalışıyor.

BÜVAK’a normalde yılda bir ila beş mütevelli heyeti üyesi atanır ve BÜVAK mütevelli heyetinin görüşü alınırdı. Şubat-Haziran 2023’te 98 üye yeni atandı ve mevcut BÜVAK üyeleri yeni isimleri ancak atandıktan sonra öğrendi.

Benzer bir atama da geçen ay gerçekleşti. Okul yönetimi tarafından 65 kişi daha vakfın mütevelli heyetine atandı.

Atanan kişilerin neredeyse tamamı adrese teslim ilanlarla Boğaziçi Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak işe alınan öğretim üyeleri, BÜVAKIF mütevelli heyeti üyeleri, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) üyeleri, AKP’li siyasetçiler, AKP’ye yakın bürokratlar, AKP’li siyasetçilerin akrabaları ve okul yönetimine ve hükümete yakın iş insanlarından oluşuyor.

Vakıf senedi değişmişti

Mütevelli heyeti, 4 Mart 2022’te vakfın senedini değiştirmişti. Bu değişiklikle beraber üniversite senatosunun mütevelli atama yetkisi kaldırıldı. Söz konusu değişikliğin hukuki tescili için yargıya gidildi ve mahkeme, 6 Aralık 2022’de değişikliği kabul etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’yse istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi, değişikliğin bilirkişiye sunulması gerektiğine hükmederek değişikliği mahkemeye iade etti. Atanan bilirkişiyse senet değişikliğinin uygun olduğuna karar verdi.

Bunun üzerine Şubat 2023’te vakfa okul yönetimi tarafından senato aracılığıya çok sayıda atama yapılmaya başlandı. Gelinen noktada, dokuz ayda 163 mütevelli heyeti üyesi atandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’yse 6 Nisan 2023’te, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Bilirkişi raporu da dosyada yer aldı. Yargı süreci devem ediyor.

Yargıya taşındı

Bu sırada mütevelli heyetine yapılan atamalarsa yargıya taşındı.

Şubat ve mart ayında yapılan 33 kişilik atamaya 2 Haziran 2023’te, Haziran’da yapılan 65 kişilik atamaya 1 Eylül 2023’te dava açıldı.

Son yapılan atamalara yönelik dava hazırlığı da sürüyor.

Söz konusu atamaların ve bu dönemlerde alınan kararların iptali isteniyor.

Vakıflar müdürlüğüne göre Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfı üniversiteyi ‘geliştirmek istiyor’