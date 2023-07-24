Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘vakıf’ operasyonu: 98 atama

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım yönetimi’, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) mütevelli heyetine dört ayda iktidara yakın 98 üye atadı.

Fotoğraf: AA

BÜVAK 1978’te, okulu maddi açıdan rahatlatmak amacıyla kuruldu. Vakıf, başta varlıklı Boğaziçililer aracılığıyla olmak üzere üniversiteye maddi destek veriyordu.

BÜVAK yönetim kurulu, ‘kayyım rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci döneminde okul yönetiminin ‘keyfi harcamalarına’ mani oldu. İnci de bu nedenle BÜVAK’a parelel Boğaziçi Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) kurdu.

Kanun işlemedi

BUVAKIF’ın kuruluşu tescillendi ama kanunen vakıf ve dernekler, kamu kurumlarının adını alamıyor. Aynı bağlamda, kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev üstlenemiyor. Kayyımın vakfına bu konuda da kanun işlemedi ve vakfın kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

BUVAKIF, okulun resmi oluşumlarına (örneğin burs komisyonu) dahil edildi ve öğrencilerden bağış topluyor.

Şimdi de BÜVAK’a el attılar

Okul yönetimi şimdi de BÜVAK’ı ele geçirmek için kolları sıvadı. Boğaziçi yönetimi tarafından dört ayda yaklaşık yüz kişiyi BÜVAK’ın mütevelli heyetine atandı. BÜVAK’a normalde yılda bir ila beş üye atanırdı, bunlarda da BÜVAK mütevelli heyetinin görüşü alınırdı. BÜVAK üyeleriyse yeni isimleri atandıktan sonra öğrendi.

AKP’li siyasetçiler, paraşüt akademisyenler

Mütevelli heyetine atanan kayyım kadrolardan. Bu kişilerin geneli adrese teslim ilanlarla Boğaziçi Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak işe alınan öğretim üyeleri, BÜVAKIF mütevelli heyeti üyeleri, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) üyeleri, AKP’li siyasetçiler, AKP’ye yakın bürokratlar ve okul yönetimine yakın iş insanları oluşturuyor. Okulda kadrolaşmak için kurulan hukuk fakültesi öğretim üyeleri de vakıfta önemli bir yer kaplıyor.

Son dört ayda vakfa atanan isimler şöyle:

Şubat 2023’te atananlar

Hasan Umut: Boğaziçi Üniversitesi’ne tepeden inme bir şekilde getirilen öğretim üyesi.

İbrahim Çağrı Kurt: Boğaziçi Üniversitesi’nde adrese teslim kadroyla getirilen öğretim üyesi.

Mustafa Metin Başbay: Boğaziçi Üniversitesi’ne tepeden inme bir şekilde getirilen öğretim üyesi. Naci İnci’nin danışmanı. BURA’ya yakın.

Sefa Kemal Kaptan: Boğaziçi Üniversitesi’ne tepeden inme bir şekilde getirilen öğretim üyesi.

Hüseyin Oktay Altun: Boğaziçi Üniversitesi veri bilimi ve yapay zeka enstitüsünde öğretim üyesi.

Mehmet Turan: Boğaziçi Üniversitesi’ne adrese teslim kadroyla getirilen öğretim üyesi.

Hasan Fehmi Topal: Boğaziçi Üniversitesi (vekil) genel sekreteri. Eski BURA başkanı.

Enes Seyfullah Kotil: Eski THY müdürü Temel Kotil’in oğlu. Boğaziçi Üniversitesi’ne adrese teslim kadroyla alındı.

Mehmet Nurullah Ateş: Boğaziçi Üniversitesi’ne adrese teslim kadroyla getirilmiş öğretim üyesi.

Şener Özönder: Boğaziçi Üniversitesi veri bilimi ve yapay zeka enstitüsünden öğretim üyesi.

Sevtap Demirci: Boğaziçi Üniversitesi’nin eski hocalarından. Naci İnci’nin rektör olmasıyla çeşitli idari pozisyonlara getirildi.

Mart 2023’te atananlar

Osman Tolga Arıcak: Boğaziçi Üniversitesi’ne adrese teslim kadroyla getirilmiş öğretim üyesi.

Ali Emrah Bozbayındır: Boğaziçi Üniversitesi hukuk fakültesinde öğretim üyesi.

Hasan Basri Bülbül: Boğaziçi Üniversitesi hukuk fakültesinde öğretim üyesi.

Duygu Dinçer: Boğaziçi Üniversitesi’nde adrese teslim kadroyla getirilen öğretim üyesi.

Zahid Atçıl: Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Selçuk Aydın: Boğaziçi Üniversitesi’ne adrese teslim kadroyla getirilen öğretim üyesi.

Serkan Kaya: Boğaziçi Üniversitesi hukuk fakültesinde öğretim üyesi.

Muhammed Erkan Karabekmez: Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Harun Muratoğulları: Boğaziçi Üniversitesi hukuk fakültesinde öğretim üyesi.

Mehmet Fatih Aysan: Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Mehmet Güray Güler: Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Yusuf Alpaydın: Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Hakan Akçay: Boğaziçi Üniversitesi’ne adrese teslim kadroyla getirilen öğretim üyesi.

Mustafa Akgün: Boğaziçi Üniversitesi hukuk fakültesinde öğretim üyesi.

Mustafa Şengör: Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Soner Melih Kural: Boğaziçi Üniversitesi yapı işleri daire başkanı.

Fatih Yanar: Hakan Akçay: Boğaziçi Üniversitesi’ne adrese teslim kadroyla getirilen öğretim üyesi.

Nagehan Haliloğlu: İbn-i Haldun Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Berat Açıl: Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Şaziye Betül Özateş: Boğaziçi Üniversitesi veri bilimi ve yapay zeka enstitüsünde öğretim üyesi.

Gürkan Aydemir: Bursa Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi: Eski BURA yönetim kurulu üyesi.

Haluk Özener: Boğaziçi Üniversitesi’nin eski hocalarından.

Haziran 2023’te atananlar

Abdullah Eren: Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı. BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. Eski cumhurbaşkanı başdanışmanı.

Abdurrahman Açıkgöz: TRT yöneticisi.

Adil Sayar: Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığında uzman.

Ahmet Ademoğlu: Boğaziçi Üniversitesi’nin eski hocalarından.

Ahmet Türkoğlu: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi.

Ayşe Akan: Tepeden inme bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi’ne getirilen öğretim üyesi.

Berat Conkar: Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan yardımcısı. BUVAKIF üyesi.

Bilal Bedir: Türkiye İhracatçılar Meclisi genel sekreteri.

Burhan Bektaş: İş insanı

Burhan Koca: İş insanı.

Enes Özbaş: Arçelik’te yönetici. Eski TRT yöneticisi.

Enes Özdemir: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi.

Erdoğan Sevilgen: Boğaziçi Üniversitesi veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü müdürü.

Erhan Erken: İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı.

Fatih Bayındır: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. BURA denetim kurulu üyesi.

Fatih Çapar: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. BURA yönetim kurulu üyesi.

Fehim Paluluoğlu: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. BURA yönetim kurulu başkanı.

Gökay Üstün: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi.

Halim Sırçancı: İş insanı.

Hasan Özgür Kapıcı: Naci İnci döneminde Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmayan başlayan öğretim üyesi.

Huzeyfe Torun: Merkez Bankası’nda yönetici.

İffet Polat: Eski AKP milletvekili. BURA üyesi: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi.

İhsan Taşer: TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi.

İlhami Öztürk: Boğaziçi Üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyesi. Naci İnci’nin danışmanı.

İmadi Uluçay: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. İş insanı.

İsmail Benli: THY başkan yardımcısı.

İsmail Doğan: İş insanı.

Kadir Coşkun: THY başkan yardımcısı.

Latif Haliloğlu: Eski BURA yöneticisi.

Lokman Ayva: Eski AKP milletvekili.

Mahmut Kayacık: Takasbank genel müdürü. Eski varlık fonu başkan yardımcısı.

Mehmet Altunkılıç: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. İş insanı.

Mehmet Yalçıntaş: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. İş insanı.

Melikşah Utku: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. Eski Albaraka Türk CEO’su.

Mithat Cansız: Eski Enerji bakan yardımcısı.

Mücahit Özdemir: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. Devlet Malzeme Ofisi genel müdürü.

Murat Çelik: Boğaziçi Üniversitesi’nin eski hocalarından.

Murat Önder: Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan atanan iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı.

Murat Yülek: OSTİM Teknik Üniversitesi rektörü.

Musab Erkuş: İş insanı.

Musab Gülaçar: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi.

Mustafa Kırca: İş insanı.

Mustafa Öztürk: Naci İnci döneminde Boğaziçi Üniversitesi’ne alınan öğretim üyesi.

Nihat Erdoğmuş: Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Nurullah Er: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyesi.

Oğuz Köklü: Naci İnci döneminde Boğaziçi Üniversitesi’ne alınan öğretim üyesi.

Ömer Emeç: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. Albarak Türk yöneticisi.

Safa Botsalı: MÜSİAD Konya yönetim kurulu üyesi.

Salih Kamil Salihoğlu: THY yöneticisi.

Samet Özdoğan: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi.

Taha Eğri: Kırklareli Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Tuncay Başoğlu: İbn-i Haldun Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Yunus Elmas: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. BURA yönetim kurulu üyesi.

Yusuf Erkam Hamzaoğlu: İş insanı.

Zehra Bilgin: BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi. BURA yönetim kurulu üyesi.

Zekeriya Coştu: Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısı.

Diken, Haziran 2023’te atanan bazı isimlerin kim olduğunu teyit edemedi.

Bu isimler şöyle:

Ahmet Tekin

Ali Çoşkun

Hüseyin Şen

İbrahim Uğur

Muhammed Arıcan

Murat Aksu

Sena Aydın

Zahit Hamarat

Yusuf Özhan (Anadolu Ajansı’nın müdür yardımcısıyla aynı ada sahip ama aynı kişi olup olmadığı teyit edilemedi.)

Vakıflar müdürlüğüne göre Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfı üniversiteyi ‘geliştirmek istiyor’