Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na şimdi de ‘denetim kurulu’ operasyonu

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın (BÜVAK) denetim kuruluna, ‘kayyım yönetimi’ne yakın isimler getirildi. Böylelikle çoğunluğu ‘kayyım’ kadrolara geçen BÜVAK’ın denetimi zorlaşacak.

Fotoğraf: AA

BÜVAK 1978’de, okulu maddi açıdan rahatlatmak amacıyla kuruldu. Vakıf, başta varlıklı Boğaziçililer aracılığıyla olmak üzere üniversiteye maddi destek veriyordu.

BÜVAK yönetim kurulu, ‘kayyım rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci döneminde okul yönetiminin ‘keyfi harcamalar’ına mani oldu. İnci de bu nedenle BÜVAK’a paralel Boğaziçi Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) kurdu.

Kanun işlemedi

BUVAKIF’ın kuruluşu tescillendi ama kanunen vakıf ve dernekler, kamu kurumlarının adını alamıyor. Aynı bağlamda, kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev üstlenemiyor. Kayyımın vakfına bu konuda da kanun işlemedi ve vakfın kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

BUVAKIF, okulun resmi oluşumlarına (örneğin burs komisyonu) dahil edildi ve öğrencilerden bağış topluyor.

Şimdi de BÜVAK’a el attılar

Okul yönetimi bir süredir de BÜVAK’ı ele geçirmeye çalışıyor.

BÜVAK’a normalde yılda bir ila beş mütevelli heyeti üyesi atanır ve BÜVAK mütevelli heyetinin görüşü alınırdı. Şubat-Haziran 2023’te 98 üye yeni atandı ve mevcut BÜVAK üyeleri yeni isimleri ancak atandıktan sonra öğrendi.

Benzer bir atama da geçen ay gerçekleşti. Okul yönetimi tarafından 65 kişi daha vakfın mütevelli heyetine atandı.

Atanan kişilerin neredeyse tamamı adrese teslim ilanlarla Boğaziçi Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak işe alınan öğretim üyeleri, BÜVAKIF mütevelli heyeti üyeleri, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) üyeleri, AKP’li siyasetçiler, AKP’ye yakın bürokratlar ve okul yönetimine ve hükümete yakın iş insanlarından oluşuyor.

Denetim kuruluna da yandaş atama

Kayyım yönetime yakın ekip, kasım ayındaki atamalarla beraber mütevelli heyetinde çoğunluğu ele geçirmişti. Akabinde, görev süresinin dolmasına altı ay kalan denetim kuruluna da el çektirildi. Denetim kurulunun el çektirildiği toplantıda denetim kurulu ibra edilmişti.

Denetim kuruluna getirilen isimlerse kayyım yönetimin ekibinden.

Denetim kurulunda Ahmet Türkoğlu, İhsan Taşer ve Dr. Mustafa Metin Başbay asil; Dr. Alperen Manisalıgil ve Dr. Ayşe Akan yedek üye olarak bulunuyor.

Türkoğlu, BUVAKIF mütevelli heyeti üyesi.

İhsan Taşer İlim Yayma Vakfı eski başkanı ve cemiyetin kurucularından Asım Taşer’in oğlu, BURA üyesi, ve TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi. İhsan Taşer’in babası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un eniştesi.

Başbay, Boğaziçi Üniversitesi’ne İnci döneminde atanan akademisyenlerden birisi. Kendisi ayrıca İnci’nin danışmanlığını ve BUVAKIF yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor.

Akan da Başbay gibi Boğaziçi Üniversitesi’ne İnci döneminde atandı. Manisalıgil’se Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak gözüküyor.

Denetim kurulu, yönetim kurulunun icraatlarını raporlayıp mütevelli heyetiyle paylaşıyor. Böylelikle, çoğunluğu kayyım yönetime geçen BÜVAK yönetim kurulunun denetimi ve doğru bilgiye ulaşım zorlaşacak.

Vakıflar müdürlüğüne göre Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfı üniversiteyi ‘geliştirmek istiyor’