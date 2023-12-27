Motokuryenin eşi şikayetinden vazgeçti

Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi şikayetinden vazgeçmiş.

Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamladı.

İddianameye göre motokurye Göçer’in eşi Öznur Göçer 13 ve 15 Aralık’taki ifadelerinde şüpheliden şikayetçi oldu. 20 Aralık’taki ifadesindeyse ‘Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ beyan etti.

İddianamede, dosyadaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinin neticesinde şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer’in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Savcı Muhammed Hasan Şeyh Mahmud için ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istedi.