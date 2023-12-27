Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira

2024’te geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 11 Aralık’ta ve ikinci toplantısını 18 Aralık’ta düzenlenmiş ancak iki toplantıda da herhangi bir rakam konuşulmamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün, bir sonraki toplantı tarihinin belirsiz olduğunu ve ortada bir rakam olmadığını kaydetmişti: “Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz. Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.”

İşçi ve işveren temsilcileri bugün, beklenmedik bir şekilde cumhurbaşkanlığı sarayında toplandı.

Bakan Işıkhan toplantı sonucu asgari ücreti açıkladı.

Buna göre, 2024’te geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 lira lira. 2023 asgari ücreti net 11 bin 402 liraydı. Böylece yüzde 49 oranında zam gelmiş oldu.

Bu arada TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay “Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Maalesef fiyat artışları ortada” dedi.

Açlık sınırına yakın

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun önceki gün paylaştığı verilere göre açlık sınırı 16 bin 483 liraya, yoksulluk sınırıysa 46 bin 837 liraya yükselmişti.

Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı açlık sınırı olarak kabul ediliyor.

Yoksulluk sınırıysa eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı.