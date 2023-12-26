Asgari ücrette hala rakam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ortada hala bir rakamın olmadığını dile getirdi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 11 Aralık’ta ve ikinci toplantısını 18 Aralık’ta düzenlenmiş ancak iki toplantıda da herhangi bir rakam konuşulmamıştı.

Bakan Işıkhan, komisyonun 3’üncü toplantısına ilişkin şunları dedi: “Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.”