Asgari ücrette hala rakam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ortada hala bir rakamın olmadığını dile getirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 11 Aralık’ta ve ikinci toplantısını 18 Aralık’ta düzenlenmiş ancak iki toplantıda da herhangi bir rakam konuşulmamıştı.
Bakan Işıkhan, komisyonun 3’üncü toplantısına ilişkin şunları dedi: “Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.”