Akşam Postası / 26 Kasım 2022

‘Terörist’ sayısı veren Soylu, İmamoğlu’nun tepesini attırdı: Tescilli yalancı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alınan 1668 kişi veya onların yakınlarının ‘terör örgütü irtibatı’ bulunduğunu, ‘irtibatlı’ kişilerden altısının ‘PKK/KCK’lı olduğunu belirlediklerini iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

Ağıralioğlu, CHP eleştirisinde vites artırdı: Milletin umudu döke saça kaybedilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sağ seçmen istemez’ diye aday olmaması gerektiğini savunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Kemal Kılıçdaroğlu’yla (seçim) döke saça kazanılır” sözlerini hedef aldı: “Özen gösterilmezse milletin umudu döke saça kaybedilir.”

İstanbul Barosu ‘anayasal hakları’ hatırlattı: Şiddet ve gözaltı kabul edilemez

İstanbul Barosu, kadınların dün ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ nedeniyle Taksim’deki eylemine yapılan polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada ‘anayasal hakları’ hatırlattı. Polis tarafından uygulanan şiddet ve gözaltıların hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Doğader başkanı: Nilüfer Barajı’nın kuruduğu Bursa’da halk yanıltılıyor

DOĞADER Başkanı Sedat Güler, Bursa’da kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı’ndaki doluluk oranının sıfıra yaklaşması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın tasarruf çağrısına tepki gösterdi: “Bursa halkı yanıltılıyor.”

Bakan Varank’la ‘faşizm’ tartışmasına giren Nevşin Mengü: Yanıtlarsam hapse girerim

Gazeteci Nevşin Mengü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın akademik geçmişini sorguladığı videonun ardından ikili arasında ‘faşizm‘ tartışması başladı.

Eczacıların büyük mitingi yarın Ankara’da

Her iki eczaneden birini iflas noktasına getiren ekonomik koşullar, yüksek ilaç fiyat farkları ve ilaç yoklukları gibi taleplerine dikkat çekmek isteyen eczacılar yarın Ankara’da ‘Büyük Eczacı Mitingi’ düzenleyecek. Mitinge Türkiye’deki bütün eczacı odaları katılacak.

Perinçek, Sancak’ı ‘unuttu’, ‘çalınan’ kamu kaynakları için mahkeme sözü verdi

Vatan Partisi’nin 11’inci olağan genel kurultayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Perinçek, kurultaydaki açıklamasında ‘çalınan kamu kaynakları’ için mahkemeler kurulacağını ve altı ayda yargılamalar yapılacağını söyledi.

Bakanlık kulisi: ‘İmar affı’ için çalışma yok

Hükümet kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imar barışına dair bir çalışma bulunmuyor.