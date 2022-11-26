Bakan Varank’la ‘faşizm’ tartışmasına giren Nevşin Mengü: Yanıtlarsam hapse girerim

Gazeteci Nevşin Mengü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın akademik geçmişini sorguladığı videonun ardından ikili arasında ‘faşizm‘ tartışması başladı.

Mengü, Varank’a “Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim. Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!” dedi.

Mengü ve Varank ‘trol’ün başlattığı ‘faşizm’ tartışmasında karşı karşıya geldi. (AA-YouTube)

Twitter’da bir ‘trol’ hesap, gazeteci Mengü’nün, Bakan Varank’ın eğitimini ele aldığı bir videoyu paylaşarak hedef gösterdi, Varank’a seslenip “Bu şahsa dava açmanız sadece şahsi meseleniz olmayıp, ayrıca sizleri destekleyen gönül verenlere de karşı bir görevdir” mesajını paylaştı.

Mengü, bir bölümü paylaşılan yayında şunları söylemişti: “Meclis’te bilgi verenlerden bir tanesi de Mustafa Varank’tı. Kendisi ODTÜ mezunu. İmam hatip lisesi mezunu ama ODTÜ İngilizce eğitim veren bir yer. Aslında ilk dersinin hazırlıkta olması lazım. Hazırlığı atladı mı, artık… ODTÜ’ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Anlatabiliyor muyum; o dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu.”

Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor!



Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi.



Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır? @nevsinmengu https://t.co/LwoXq4zRpk — Mustafa Varank (@varank) November 26, 2022

Paylaşımı alıntılayan Varank da Mengü’yü hedef alarak, şunları yazdı: “Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana’da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır.”

Varank’ın bu sözlerine karşılık vermeyen Mengü, şunları yazdı: “Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim. Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!”