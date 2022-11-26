Bakanlık kulisi: ‘İmar affı’ için çalışma yok

Hükümet kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imar barışına dair bir çalışma bulunmuyor.

Buna göre bakanlığa böyle bir çalışma için talimat da gitmemiş.

Bakanlık kaynaklarına göre ‘imar affı’ beklenmiyor (Reuters)

Devletle ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘imar barışı’ getiren bir düzenleme en son 2017’de getirilmiş, uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim senesi 2019’un sonuna kadar sarkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yedi aydan kısa bir süre kalmışken, bazı kesimlerde tekrar benzer bir uygulama gelebileceğine dair beklenti oluştu. Bunu destekleyen iddialar basına da yansıdı.

Bilgiler ‘ilk ağızdan’

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’yse bugünkü köşesinde konuyu ‘hükümet kanadından’ kaynaklara sorduğunu belirtti.

Çekirge’nin ‘ilk ağızdan aldığını’ söylediği bilgilere göre “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imar affı diye bir çalışma kesinlikle yok. Böyle bir çalışma için verilmiş bir talimat da yok.”

Yazıya göre ‘imar barışı’ beklentisini yaratansa bazı milletvekillerinin ‘imar affı önergesi’ vermesi.

Muğla’da yüzlerce kanunsuz yapı

Daha önceki ‘imar barışı’ kapsamında kaçak yapılar devlet tarafından belirli bir ücret karşılığında kayda alınmış, bu süreçte binalar denetlenmişti. Bu kapsamda yaklaşık 4 bin yapının kanuna aykırı olduğu tespit edilmişti.

İmar barışına aykırı yapı sayısında Muğla açık ara ilk sırada yer alıyor. Muğla’da Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer’de toplamda 1300’den fazla yapının yıkılmasına karar verilmişti.

23 milyar lira toplanmıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’ kapsamında 3 milyon 599 bin 867 adet ‘yapı kayıt belgesi’ başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıklamıştı.