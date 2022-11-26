Ağıralioğlu, CHP eleştirisinde vites artırdı: Milletin umudu döke saça kaybedilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sağ seçmen istemez’ diye aday olmaması gerektiğini savunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Kemal Kılıçdaroğlu’yla (seçim) döke saça kazanılır” sözlerini hedef aldı: “Özen gösterilmezse milletin umudu döke saça kaybedilir.”

Ağıralioğlu, CHP’ye eleştirilerini sürdürüyor. (AA)

Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığını reddederken, bunu eleştirenleri katıldığı bir programda sert sözlerle hedef almıştı.

İYİ Partili isme, başka bir televizyon programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan yanıt gelmişti.

İşi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e havale eden Altay, “Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker” demişti.

Programda “Biz, Ekrem beyi, Mansur beyi ve Kemal beyi milletin önüne sunan bir anket yapmayız” diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a, “Kim daha çok teveccüh görüyor” sorusu yöneltilmiş, yanıtı şöyle olmuştu: “Kemal bey. Tayyip Erdoğan karşısında herkesle seçim kazanılır. Kemal Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır, bu kadar basit.”

Altay’ın bu sözlerinin ardından İYİ Partili Ağıralioğlu eleştirilerine bu sefer Twitter’dan devam etti.

“Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz” Ağıralioğlu, şöyle devam etti: “Siyasette, ‘Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız’ kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir.”