Ağıralioğlu’nun ‘Kılıçdaroğlu rahatsızlığı’na tepki: Evin reisi kulağını çekmeli

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığını reddederken bunu eleştirenleri katıldığı bir programda sert sözlerle hedef aldı.

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan destek alan Ağıralioğlu’na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan yanıt geldi: “Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker.”

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’nun aday olmamaıs gerektiğini savunarak eleştirenleri hedef aldı (AA)

Ağıralioğlu, katıldığı Karar TV programında Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmemesi gerektiğini, bunun sağ seçmende bir ‘kaygı’ oluşturduğunu iddia ederek, bu sözlerini eleştirenleri hedef aldı.

Ağıralioğlu’nun sözleri şöyle:

“Tayyip beyin konuşmalarında gördüğümüz, yıllardır sayın Kılıçdaroğlu’nu ısrarla karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum; endişeli davranıyorum. Diyorum ki, ‘Acaba bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım.’ Diyorlar ki, ‘Yavuz Ağıralioğlu, iktidar cenahının kulisini dile getiriyor.’ İktidar cenahının kulisi ne; böyle (Kılıçdaroğlu) karşısında muhattap görmek istiyor.

Sağ seçmenin oy isteksizliğini mavzu ediyorum; ben onu kastediyorum. Arkadaşların tahammülsüzlüğünden iş bana böyle bir suçlamaya geldi. Nezaketsizliğe bak, hükümete ‘İstişareye kapalı’ diyenlere bak, hükümete, ‘Farkı seslere thammülü yok’ diyenlere bak, bize demokrasi vaadedenlere bakın hele siz… Ne güzel dünya ya…

Efendim, ‘HDP’nin oyları var’ güzellemesinin arkasında, ‘Soykırım var’ diyenlere, ‘Devlet soykırım yaptı’ diyenlere, ‘Türk devleti kimyasal silah kullanıyor’ diyenlere, ‘Türk devleti narkodevlet gibi davranıyor’ diyenlere, çıtı çıkmamış adamlar, benim kaygımın üstüne atladılar.”

Sahadan aldığımız seçmen isteksizliği endişesine karşı ve nezaketli/ufak bir eleştiriye dahi gösterilen tahammülsüzlüğe dair:



Her hâlde ahlâki üstünlüğü kaybetmemek ve eleştirdiklerinize benzememek lâzımdır;

iktidara, istişare kültürü ve farklı seslere tahammülsüzlük diyorsak..! pic.twitter.com/F2seiVP5u0 — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) November 25, 2022

AKP’li Sayan’dan destek

Ağıralioğlu’nun bu sözlerine AKP’lilerden de destek gelirken, CHP’deyken istifa ederek AKP’ye katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da Twitter’dan topa girdi: “Yavuz Ağıralioğlu Yurtsever iyi bir siyasetçidir.”

Yavuz Ağıralioğlu Yurtsever iyi bir siyasetçidir… — Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) November 25, 2022

‘Evin reisi kulağını çeker’

Ağıralioğlu’nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Altay’dan da yanıt gecikmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Ağıralioğlu’nun kulağını çekmesi gerektiğini’ söyleyen Altay, katıldığı TV100 programında şunları kaydetti: “Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil.”

Ağıralioğlu yanıt

Altay’a Ağıralioğlu, Twitter’dan yanıt verdi. Ağıralioğlu şunları yazdı: “Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen.Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti’deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı.”