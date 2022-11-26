‘Altılı masa’dan anayasa değişikliği toplantısı öncesi video

Altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği ‘altılı masa’, pazartesi açıklayacağı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisi öncesi ‘Şimdi Demokrasi Zamanı’ etiketiyle video paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

28 Kasım’a işaret eden ‘altılı masa’, 28 Şubat’ta açıklanan mutabakat metnini ete kemiğe büründürmeyi hedefliyor. 28 Şubat’ta açıklanan mutabakatı ‘geleceğin anayasasının ruhu’ olarak değerlendiren kurmaylar, pazartesi Bilkent Otel’de otuz civarındaki maddenin duyurulacağını söylemişti.

Altı siyasi partinin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ile milletvekilleri, pazartesi günü saat 10.30’da başlayacak toplantıyı sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak duyurdu. Sosyal medya mesajlarında ‘Şimdi Demokrasi Zamanı’ diye etiket kullanıldı.