Perinçek, Sancak’ı ‘unuttu’, ‘çalınan’ kamu kaynakları için mahkeme sözü verdi

Vatan Partisi’nin 11’inci olağan genel kurultayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adayı ilan edildi.

Perinçek, kurultaydaki açıklamasında ‘çalınan kamu kaynakları’ için mahkemeler kurulacağını ve altı ayda yargılamalar yapılacağını söyledi.

Perinçek bunları anlatırken, salonda AKP’deyken birçok kamu kaynağını ihaleyle veya ihalesiz alan ve daha sonra partisine katılan arkadaşı işadamı Ethem Sancak da vardı.

Perinçek, Sancak’a akan kaynakları unuttu. (AA)

Perinçek, Ankara Arena Spor Salonu’ndaki konuşmasında, “Biz kabine kurmayacağız, hükümet kuracağız. Biz devrimci bir hükümet kuracağız” dedi.

Perinçek’in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

“Bunlar müslümanlıktan konuşuyor ya. Onların devrinde minareler çalınıyor. Minareler çalınmayacak, hiç kimse kılıf hazırlamasın. Vatan Partisi’nin merkezinde olacağı milli hükümeti döneminde hiç kimse minareleri çalamayacak, burdan ilan ediyoruz.”

Sancak’ı unuttu, kamu kaynaklarından dem vurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’den istifa ederek Vatan Partisi’ne geçen Ethem Sancak’a ihale edilmeden verildiğini açıklamıştı.

Perinçek’se konuştuğu sırada salonda bulunan Sancak’ı görmeyerek, şunları söyledi: “Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız, özel mahkemeler. Bu da bir devrimci önlem. Üç ayda bu yolsuzluk mahkemelerinde soruşturmalar tamamlanacak altı ayda hükümler verilecek ve kamudan çalınan kaynaklar tekrar kamuya iade edilecek ve halkın kaynağı olacak.”