Doğader başkanı: Nilüfer Barajı’nın kuruduğu Bursa’da halk yanıltılıyor

DOĞADER Başkanı Sedat Güler, Bursa’da kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı’ndaki doluluk oranının sıfıra yaklaşması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın tasarruf çağrısına tepki gösterdi: “Bursa halkı yanıltılıyor.”

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Nilüfer Barajı’nın doluluk oranının sıfıra yaklaşması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘kentin hiç yağmur yağmaması halinde 70 günlük suyunun kaldığını, vatandaşların su konusunda tasarruflu olması gerektiğini’ söylemişti.

ANKA’ya konuşan DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Güler şunları söyledi: “Bursa’yı yönetenlerin acil su eylem planı hazırlamaya başlaması gerekiyor. Kasımın sonu aralık başlarına gelmemize rağmen kuraklık hala devam ediyor ve bununla ilgili de hiçbir çalışma görmüyoruz. Orhaneli-Çınarcık Barajı’nın 2050’ye kadar Bursa’nın su sorununu çözeceği söyleniyordu ama aldığımız duyumlara göre Teknosab’a oradan su gönderilecekmiş. Yani Bursa’yı yine bir susuzluk bekliyor. Buna dair Bursa’yı yönetenlerin artık bir an önce önlem alması gerekiyor.”

‘Bu kadar sanayi bölgesi fazla değil mi’

Aktaş’ın su tasarrufu çağrısını değerlendiren Güler, suyun sanayi ve halk kullanım miktarını gözeterek bu çağrıların ‘boş olduğunu’ söyledi: “Suyun yüzde 70-80 civarı sanayi ve tarımsal amaçlı kullanılıyor. Halk yüzde 20-30 civarında su tüketiyor. Bu konuda Bursa halkı yanıltılıyor.?”

Suyun artık ticari bir meta haline geldiğini, sanayi ve tarımda suyun hoyratça kullanıldığını söyleyen Güler, tarımda damlama sistemine, sanayi de ise kullanılan suyun arıtılarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Uludağ’ın ne hava ne de su açısından Bursa’ya bakamadığını söyleyen Güler, 17’si yasal altı tanesi kaçak olmak üzere 23 tane sanayi bölgesi olduğunu söyleyerek, “Bir kent için bu kadar sanayi bölgesi fazla değil mi” diye sordu.