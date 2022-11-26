İstanbul Barosu ‘anayasal hakları’ hatırlattı: Şiddet ve gözaltı kabul edilemez

İstanbul Barosu, kadınların dün ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ nedeniyle Taksim’deki eylemine yapılan polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada ‘anayasal hakları’ hatırlattı. Polis tarafından uygulanan şiddet ve gözaltıların hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: 25 Kasım Kadın Platformu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların her sene İstanbul Taksim’de düzenlediği eyleme dün polis müdahale etmiş ve çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

İstanbul Barosu, polis müdahalesine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, ‘anayasal hak’ vurgusu yaptı:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Taksim’de Anayasal hakları gereğince basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü düzenlemek için toplanan, aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu kadınlar, kolluk tarafından hukuksuz olarak gözaltına alınmış ve böyle bir günde kendilerine şiddet uygulanmıştır.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kolluk tarafından, aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu kadınlara yapılan müdahale, Anayasa (m. 34) ile tarafı olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (m. 20), Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (m. 21), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m. 11) düzenlemelerinde yer alan ‘izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını’ ihlal ettiği gibi polis tarafından uygulanan şiddet ve gözaltı işlemleri de hukuka aykırıdır; kabul edilemez.”