Valilik LGBTİ+ yasağını savundu: Aileyi korumak istemişler

‘Genel ahlaka karşı’ olduğu öne sürülerek LGBTİ+ etkinliklerini 15 gün boyunca yasaklayan Eskişehir Valiliği’ne açılan davada valilik kendini “Aileyi ve gençliği korumak görevimiz” diyerek savundu.

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Eskişehir Valiliği, Onur Haftası öncesinde yayımladığı kararında, jandarma bölgesi de dahil olmak üzere Eskişehir’deki LGBTİ+ dernekleri ve benzeri oluşumlarla bu grupları desteklemek veya protesto etmek amacıyla kamuya açık alanlarda yapılacak her türlü etkinliği 23 Haziran’dan 7 Temmuz’a kadar yasakladığını duyurmuştu. Yasaklanan etkinlikler arasında, 3 Temmuz’daki Onur Yürüyüşü de vardı.

AYM kararına vurgu

MLSA’dan Sibel Yükler’in haberine göre ertesi gün harekete geçen Yaşam Bellek Özgürlük Derneği’yse kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Eskişehir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

24 Haziran’daki başvuruda, kararın Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri açık şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Valiliğin savunması

Derneğin başvurusu Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi’nce kabul edilerek, valilikten yasak kararının maddi ve hukuki gerekçeleriyle dayanaklarını sunması istendi.

Avukat aracılığıyla 6 Temmuz’da dava dilekçesi ve mahkemenin ara kararına cevap veren Eskişehir Valiliği, kararın hukuka uygun olduğunu öne sürerek, açılan davanın usul ve esastan reddini istedi.

Savunmasında LGBTİ+’ların hedef gösterildiği ‘aileyi korumak’ söylemini yasağına gerekçe gösteren Eskişehir Valiliği, şunları kaydetti: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”

Gençleri ‘korumak’ istemişler

Eskişehir Valiliği şu savunmayı yaptı: “‘Onur Haftası’ adı altında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde düzenlemek istedikleri etkinliklerle ailenin ve gençliğinin korunması bir yana, aksi tutumlar ve eylemler ifa edildiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla dava konusu işlem, hukuka ve kamu düzeni, kamu güvenliği, toplum barışı ile gençlerin korunması ilkelerine uygundur.”

‘Nefret’e izin, ‘onur’a gözaltı

23 Haziran’da başlayan yasak, ‘protesto‘ adı altındaki LGBTİ+ karşıtı etkinlikleri de kapsıyordu. Ama Yeniden Refah Partisi’nin gençlik örgütü ‘Genç Refah Eskişehir’, afiş asarak nefret eylemine çağırmıştı. 26 Haziran’da da valilik binasına yakın bir bölgede LGBTİ+ karşıtı basın açıklaması düzenlendi.

Nefrete ve ayrımcılığa karşı 3 Temmuz’da yapılacak Onur Yürüyüşü’neyse polis müdahale etti. Polisler, “Dağılın” anonsu yapılmadan 10 kişiyi darp ederek gözaltına almıştı.