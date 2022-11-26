Eczacıların büyük mitingi yarın Ankara’da

Her iki eczaneden birini iflas noktasına getiren ekonomik koşullar, yüksek ilaç fiyat farkları ve ilaç yoklukları gibi taleplerine dikkat çekmek isteyen eczacılar yarın Ankara’da ‘Büyük Eczacı Mitingi’ düzenleyecek. Mitinge Türkiye’deki bütün eczacı odaları katılacak.

Görsel: Twitter

Türkiye’nin 81 ilinden eczacılar yarın, 13:00’de Ankara Anıtpark’ta buluşacak. Türk Eczacıları Birliği’nin düzenlediği mitingde 46 bin eczacının yaşadığı sorunlara çözüm ve ilaca erişim kolaylığı için talepler dile getirilecek.

Mitingde vurgulanacak mesajlar şöyle:

*Ekonomik sorunlara kalıcı çözümler üretilmedi. 14 yıl sonra ilaç fiyat kararnamesinde yapılan değişiklikler kalıcı çözüm olmaktan uzak.

*İlaç yoklukları önemli bir gündem maddesi.

*İlaç yokluğunda mağduriyetin sorumlusu eczacılar değil. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde doğru bir sistem kurgulanmalı.

*Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) karşıladığı çok sayıda ilaçta hastaların ödemek zorunda kaldığı farklar gün geçtikçe artıyor.

*Kamu eczacılarının yaşadığı mağduriyet halen devam ediyor.

*Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması için kontrolsüz fakülte açılışlarına son verilmeli.

*Eczacıların sunduğu hizmetler karşılığında meslek hakkını almalarını sağlayacak çalışmalar, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği arasında başlatılmalı.

*Farmasötik formdaki gıda takviyelerinin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden satılması için düzenlemelerin yapılması toplum sağlığının korunması açısından zorunlu.