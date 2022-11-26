Erdoğan: CHP, Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva Atı’dır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mevcut yönetim içinde CHP, Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva Atı’dır” dedi.

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Konya’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek.

* Mevcut yönetim içinde CHP, Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva Atı’dır. Biz işte bunun için CHP emperyalistlerin oyuncağı haline dönüşmüş yapıdır diyoruz.

* Ya Kemal kendine gel. Senin yanındaki PKK’nın parlamentodaki uzantılarla yürümedik biz bu yollarda, sen bu yollarda onlarla yürüdün.

* Ya biz kitap bulamazdık ya kırtasiye dükkanında sıraya girerdik. Bir hafta sonraya, 10 gün sonraya gün alırdık.

* 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak.

* Enflasyon şöyle böyle… Merak etmeyin enflasyon da inecek.

* Eğitimde başardık elhamdüllilah. 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var. ‘76 üniversite yeter’ dediler. Basmaz, basmıyor.