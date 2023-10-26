Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 26 Ekim 2023

Fenerbahçe galibiyet serisini 18’e çıkardı

KYK yurdunda kızı ölen babadan valiye sitem: Devlete olan inancımı kaybettim

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda asansörün düşmesiyle kızı ölen baba, ziyarete gelen valiye “Devlet benim çocuğuma 25 gün bakamadı” dedi.

KYK yurdunda asansör düştü: Bir öğrenci öldü

Üniversitelilerden asansörde ölen arkadaşları için eylem

Sayıştay yurtlardaki asansörlerle ilgili defalarca uyarmış

Merkez Bankası’ndan beklentilere paralel faiz artışı

Merkez Bankası (MB), beklentilere paralel olarak politika faizini 500 baz puan artırdı.


Can Atalay davası: Hakim ‘firar etti’

85 milyon Erdoğan’a yetmiyormuş: Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim şu anda Türkiye olarak nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla bir nüfusa ihtiyacımız var” dedi.

Üniversitelilerden rektörlüğe şikayet: Akademisyen ‘kısa şorta müdahale’ etmiş

Sakarya Üniversitesi’nde okuyan 41 öğrenci, Prof. Dr. Ali Arslan’ı kadın öğrencisinin şortuna karışmakla suçladı ve rektörlüğe şikayet etti.

Erdoğan, ‘cinsiyetsizleştirme dayatmaları’na meydan okudu

İsrail karşı saldırıda: En az 7 bin Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 7 binin üzerine çıktı.

Karamollaoğlu, Hamas’ı terör örgütü olarak ‘mütalaa’ etmiyormuş

İran ABD’yi ‘uyardı’: Ateşten kurtulamayacaksınız

Katar, Hintli sekiz eski subayı ‘İsrail ajanlığı’ndan idama çarptırdı

Katar’da ‘İsrail adına ajanlık’ suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı sekiz eski subay idama mahkum edildi.

Polat çiftinin şirketlerine polis baskını

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a ait şirketlerde polislerce arama başlatıldı.

SON HABERLER

AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.