Akşam Postası / 26 Ekim 2023

KYK yurdunda kızı ölen babadan valiye sitem: Devlete olan inancımı kaybettim
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda asansörün düşmesiyle kızı ölen baba, ziyarete gelen valiye “Devlet benim çocuğuma 25 gün bakamadı” dedi.
KYK yurdunda asansör düştü: Bir öğrenci öldü
Üniversitelilerden asansörde ölen arkadaşları için eylem
Merkez Bankası’ndan beklentilere paralel faiz artışı
Merkez Bankası (MB), beklentilere paralel olarak politika faizini 500 baz puan artırdı.
85 milyon Erdoğan’a yetmiyormuş: Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim şu anda Türkiye olarak nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla bir nüfusa ihtiyacımız var” dedi.
Üniversitelilerden rektörlüğe şikayet: Akademisyen ‘kısa şorta müdahale’ etmiş
Sakarya Üniversitesi’nde okuyan 41 öğrenci, Prof. Dr. Ali Arslan’ı kadın öğrencisinin şortuna karışmakla suçladı ve rektörlüğe şikayet etti.
Erdoğan, ‘cinsiyetsizleştirme dayatmaları’na meydan okudu
İsrail karşı saldırıda: En az 7 bin Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 7 binin üzerine çıktı.
Karamollaoğlu, Hamas’ı terör örgütü olarak ‘mütalaa’ etmiyormuş
İran ABD’yi ‘uyardı’: Ateşten kurtulamayacaksınız
Katar, Hintli sekiz eski subayı ‘İsrail ajanlığı’ndan idama çarptırdı
Katar’da ‘İsrail adına ajanlık’ suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı sekiz eski subay idama mahkum edildi.
Polat çiftinin şirketlerine polis baskını
İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a ait şirketlerde polislerce arama başlatıldı.