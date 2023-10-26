Akşam Postası / 26 Ekim 2023

KYK yurdunda kızı ölen babadan valiye sitem: Devlete olan inancımı kaybettim

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda asansörün düşmesiyle kızı ölen baba, ziyarete gelen valiye “Devlet benim çocuğuma 25 gün bakamadı” dedi.

Merkez Bankası’ndan beklentilere paralel faiz artışı

Merkez Bankası (MB), beklentilere paralel olarak politika faizini 500 baz puan artırdı.

85 milyon Erdoğan’a yetmiyormuş: Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim şu anda Türkiye olarak nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla bir nüfusa ihtiyacımız var” dedi.

Üniversitelilerden rektörlüğe şikayet: Akademisyen ‘kısa şorta müdahale’ etmiş

Sakarya Üniversitesi’nde okuyan 41 öğrenci, Prof. Dr. Ali Arslan’ı kadın öğrencisinin şortuna karışmakla suçladı ve rektörlüğe şikayet etti.

İsrail karşı saldırıda: En az 7 bin Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 7 binin üzerine çıktı.

Katar, Hintli sekiz eski subayı ‘İsrail ajanlığı’ndan idama çarptırdı

Katar’da ‘İsrail adına ajanlık’ suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı sekiz eski subay idama mahkum edildi.

Polat çiftinin şirketlerine polis baskını

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a ait şirketlerde polislerce arama başlatıldı.