Üniversitelilerden rektörlüğe şikayet: Akademisyen ‘kısa şorta müdahale’ etmiş

Sakarya Üniversitesi’nde okuyan 41 öğrenci, Prof. Dr. Ali Arslan’ı kadın öğrencisinin şortuna karışmakla suçladı ve rektörlüğe şikayet etti.

Öğrencilerin iddiasına göre Arslan şort giyen öğrencisine “Sen neden böyle giyiniyorsun?” diye sordu. Arslan ise bu iddiaları ‘iftira’ olarak niteledi.

Fotoğraf: AA

Profesör Arslan’ın lisansı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı ve sosyolojiden doçent oldu. 1993’ten bu yana Sakarya Üniversitesi’nde sosyoloji derslerine giriyor.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Arslan 19 Ekim’de şort giyen bir kadın öğrencisine “Sen neden böyle giyiniyorsun?” diye sormuş. Bazı öğrencilerse akademisyenin bu sözlerine tepki göstererek dersi terk etmiş.

Rektörlüğe konuyla ilgili şikayet dilekçesi veren 41 öğrenci akademisyeninin ‘psikolojiyi ve sosyolojiyi adeta inkâr ettiği, sosyoloji ve psikoloji biliminin öğretilerine sürekli hadislerle ve dini ibadetlere dair örnekler anlattığı’ öne sürdü.

Voleybolda şort itirazı

Arslan’ın öğrencilere ayrıca “Voleybolda kadınlar neden kısa şort giyiyor da erkekler uzun şort giyiyor, kadınların hepsi sanki mecburlarmış gibi kısa şort giyiyor” dilekçede şunlar kaydedildi: “Arslan, kadınların kısa şort giymesini gayri ahlaki bir davranış olarak nitelemiştir.”

Dilekçeye ilişkin Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’nden bir açıklama gelmedi.

Prof. Dr. Ali Arslan: İddialar iftira

İddilarla ilgili DW Türkçe’ye yazılı yanıt gönderen Prof. Ali Arslan, olayın gerçekle ve bir kişi ile alakasının olmadığını savunarak şort olayını ‘tamamen iftira’ olarak nitelendirdi. Dilekçede bahsedildiği gibi bir olay yaşamadığını belirten Arslan, “Kimsenin şahsına özel bir değerlendirme yapmadım. Art niyetle yapılmış bir işlem olsa gerektir. Ya da sosyolojik düşünmeyi henüz kavramamış bir kişinin konuşulan şeyleri kendisi için yorumlaması olmuş olabilir ki benim olaydan da haberim yoktur” dedi.

Dersi anlatırken örnekler verdiğini, şort konusunun iftira olduğunu ve söz konusu kişinin kim olduğunu bilmediğini öne süren Arslan, “42 ülke gezmiş bir kişi olarak öğrencilerimin bakış açılarını genişletmek, bulunduğu kalıpların dışına çıkabilmesini sağlamak benim bir sosyolog öğretim üyesi olarak görevimdir” dedi.