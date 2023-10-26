Merkez Bankası’ndan beklentilere paralel faiz artışı

Merkez Bankası (MB), beklentilere paralel olarak politika faizini 500 baz puan artırdı.

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MB, politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltti.

AA anketine katılan piyasa aktörleri de 500 baz puanlık artış bekliyordu.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar da genel olarak MB’nin 500 baz puanlık artış yapacağını öngörmüştü.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu.

Türkiye ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti. Son dönemde Şimşek Fransa ve Britanya’da yatırımcılarla görüşmüş, Fas’ta IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantısına katılmıştı. Şimşek yönünü sonrasında yeniden Körfez’e çevirmişti.

7 Eylül’de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.