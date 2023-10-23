Morgan Stanley, 500 baz puan faiz artışı bekliyor

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) perşembe günü faizde 500 baz puanlık bir artış daha yapılarak yüzde 35’e çıkmasını bekliyor.

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Ekonomim’in haberine göre Morgan Stanley, MB’nin hedeflediği dezenflasyon patikasına yönelik yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak faiz artırmasını öngördü.

Banka MB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 26 Ekim’de politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35’e yükselteceğini öngörürken; kasım ayında da faizin yüzde 37,50 seviyesine yükseltileceğini tahmin etti.

Morgan Stanley’in yayınladığı raporda, yıl sonu tahminleri de belirtildi: “TCMB’nin kısa vadeli hedeflerinde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapacağına inanıyoruz. Enflasyon tahminlerini 2 Kasım’da açıklayacağı yeni Enflasyon Raporu’nda paylaşacak. Eylül ayında yayınlanan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2023 yıl sonu tahmini yüzde 65 ile daha da yüksekti. Bizim yıl sonu için yüzde 67,1 olan tahminimiz ve yüzde 68,0 olan anket beklentileri göz önüne alındığında, TCMB’nin daha önce yüzde 58 olan yıl sonu tahminlerini bu seviyelere yaklaştırmasını bekliyoruz.”

‘Kasımdan sonra ara verecek’

Morgan Stanley, MB’nin kasımdan sonra faiz artırımlarına ara vereceğini, 2024’ün ilk faiz artırımının nisanda 250 baz puan olacağını öngördüklerini de ifade etti.

Banka açıklamasında “Politika profiline bağlı olarak ve makro ihtiyati tedbirler finansal piyasaları koşullarının nispeten sıkı olduğu bir ortamda, enflasyonun 2024 sonunda yıllık yüzde 42,5’e gerileyeceğini öngörüyoruz” notu da eklendi.

Anadolu Ajansı’nın anketine katılan ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 35’e çekileceğini tahmin etmişti. Merkez Bankası’nın anketinde de katılımcılar, politika faizinin 368 baz puan fazla artacağını öngörmüştü.