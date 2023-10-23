AA anketi: Faiz 500 baz puan artırılacak

Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 35’e çekileceğini tahmin ediyor.
Anadolu Ajansı (AA) Finans’ın Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 26 Ekim’de düzenlenecek toplantısına ilişkin beklenti anketine 19 ekonomist katılıdı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım.
Anket sonuçlarına göre 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,5’le yüzde 35 arasında.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanıysa yüzde 40.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilmişti.
MB anketinde de beklenti, faizin ortalama yüzde 33,68’e yükseltilmesi.