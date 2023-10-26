Erdoğan, ‘cinsiyetsizleştirme dayatmaları’na meydan okudu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye ve Türk milleti, küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir” dedi.

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Beştepe‘de düzenlenen 8’inci Aile Şurası’nda konuşan Erdoğan‘ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz.

*Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdit, küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarıdır.

*Türkiye ve Türk milleti, küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Evlatlarımızı bu sapkınların eline bırakmayacağız. Aile yapımızın dinamitlenmesine izin vermeyeceğiz.