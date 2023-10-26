KYK yurdunda asansör düştü: Bir öğrenci öldü

Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesiyle valiliğe göre bir, öğrencilere göre iki öğrenci hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle bir öğrenci hayatını kaybetti.
AA’ya konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak hayatını kaybettiğini söyledi.
Öğrencilerse farklı aktarıyor.
Barınamıyoruz Hareketi’nin aktardığına göre hayatını kaybeden iki öğrenci var. Öğrenciler, asansörün bakımsız olduğunu, bunu birçok kez dile getirdiklerini ve asansörün yedi kat aşağı düştüğünü kaydediyor.
Olaydan sonra öğrenciler yurdun dışında eylem yaptı. Öğrencilere polis ve jandarma müdahale etti.
Öğrenciler, endişelerini yurt görevlerine bildirdi. Öğrencilerin “Odamız 7’nci katta, korkudan çıkamıyoruz” demesine ilişkin yurt memuru olduğu belirtilen kişinin “Yürüyerek çıkın o zaman” dediği görülüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ysa valilikle benzer açıklamayı yapıp yurt müdürünün açığa alındığını duyurdu.
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başsavcılık tarafından yürütülüyor.