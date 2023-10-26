KYK yurdunda asansör düştü: Bir öğrenci öldü

Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesiyle valiliğe göre bir, öğrencilere göre iki öğrenci hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle bir öğrenci hayatını kaybetti.

AA’ya konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Öğrencilerse farklı aktarıyor.

Barınamıyoruz Hareketi’nin aktardığına göre hayatını kaybeden iki öğrenci var. Öğrenciler, asansörün bakımsız olduğunu, bunu birçok kez dile getirdiklerini ve asansörün yedi kat aşağı düştüğünü kaydediyor.

Ölen arkadaşlarının akıbetini soran öğrencilere yapılan muameleyi herkes görsün!



Aydın'da ihmaller sonucu göz göre göre katledilen 2 kişi için toplanan öğrencilere jandarma saldırıyor!



Bizi öldüren sizsiniz, döven de sizsiniz! #KatilKYK pic.twitter.com/DzeYexi6Dg — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 26, 2023

Olaydan sonra öğrenciler yurdun dışında eylem yaptı. Öğrencilere polis ve jandarma müdahale etti.

Polis yurdun önünde eylem yapan kadın öğrencileri dövüyor!



Bu gece Aydın Işıklı KYK Yurdu’nda bakımsız asansör 7 kat aşağı düştü, 20 yaşında öğrenciler öldü. Öğrencilerin üzerine Toma sürülüyor, onlarca polis arkadaşları için eylem yapanlara saldırıyor, yuh olsun size!… pic.twitter.com/0hf8U6j12P — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 26, 2023

Öğrenciler, endişelerini yurt görevlerine bildirdi. Öğrencilerin “Odamız 7’nci katta, korkudan çıkamıyoruz” demesine ilişkin yurt memuru olduğu belirtilen kişinin “Yürüyerek çıkın o zaman” dediği görülüyor.

Aydın Işıklı KYK yurt memuru “Odam 7. katta asansörle çıkmaya korkuyorum” diyen öğrenciye “Yürüyerek çık o zaman” diyor! Daha yeni yurttan cansız beden çıktı, utanın. Hepiniz sorumlusunuz! #KatilKYK pic.twitter.com/m927vuqumN — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 26, 2023

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ysa valilikle benzer açıklamayı yapıp yurt müdürünün açığa alındığını duyurdu.

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.



İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir… — Gençlik ve Spor Bakanlığı 🇹🇷 (@gencliksporbak) October 26, 2023

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başsavcılık tarafından yürütülüyor.