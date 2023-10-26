Karamollaoğlu, Hamas’ı terör örgütü olarak ‘mütalaa’ etmiyormuş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas’ı terör örgütü olarak ‘mütalaa etmediğini’ (değerlendirmek, okumak) dile getirdi.

Temel Karamollaoğlu. Fotoğraf: AA

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ankara Temsilcileri Medya Buluşması’nda soruları yanıtladı.

İsrail’in ‘vadedilmiş topraklar’ söylemine karşı Hamas’ın “Biz yüzlerce sene buradayız, bu topraklarda ceddimiz yaşadı. Onun için de topraklarımızı müdafaa edeceğiz” dediğini belirten Karamollaoğlu “Ben Hamas’ı böyle görüyorum. Bundan dolayı da bir terör örgütü olarak mütalaa etmiyorum. Sayın Erdoğan da son konuşmasında bunu çok açık olarak ifade etti” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Hamas’ı terör örgütü değil mücahitler grubu olduğunu söylemişti: “Tüm Batı, Hamas’ı terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail, Batı’nın sana borcu çok. Ama Türkiye’nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 360’ı çocuk, 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.