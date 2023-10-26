Sayıştay yurtlardaki asansörlerle ilgili defalarca uyarmış

MEHMET BARAN KILIÇ

Sayıştay’ın devlet yurtlarındaki asansörlerin asgari şartları sağlamadığına defalarca dikkat çektiği ortaya çıktı.

Aydın’da KYK yurdunda arızalanan asansör düştü, 1 öğrenci öldü

Dün gece saatlerinde Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle valiliğe göre bir öğrenci hayatını kaybetti.

Öğrenciler, asansörün arızalı olduğunu ve bunu uzun süredir yurt yetkililerine bildirdiklerini ancak asansörün tamir edilmediğini dile getiriyor.

AA’ya konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat’sa yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak hayatını kaybettiğini söylemişti.

Sayıştay uyarmış

Buna karşılık Sayıştay’ın geçmiş yıllardaki raporlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait bazı yurtlarda bulunan asansörlerin gerekli şartları sağlamadığını belirttiği ortaya çıktı.

2020 ve 2021 yıllarında yayınlanan raporlarda Sayıştay, bu konuyu ‘Öğrenci yurdu olarak kullanımına elverişli olmayan binaların kiralanmaya devam etmesi‘ başlığı altında dile getirdi.

Eylül 2021’de yayınlanan raporda bakanlık tarafından geçmiş yıllarda kiralanan konut veya işyeri niteliğindeki bazı binaların, öğrenci yurdu olarak kullanımı uygun olmadığı halde, kira sözleşmelerinin feshedilmediği ve bazı sözleşmelerin süresinin uzatıldığı belirtildi.

Sayıştay, bakanlığın yurt yapmak için bina kiralayabileceğini ancak bunu yaparken deprem yönetmeliği uygun raporu, kullanım amacına uygun ısıtma, su, elektrik vb. altyapı tesisatı, yangın merdiveni ve yangın ihbar sistemi, iskân ruhsatı, planlı alanlar imar yönetmeliği gibi konuları denetlemesi gerektiğini kaydetti.

Sayıştay, bu doğrultuda yapılan fiili ve fiziki incelemelerde konut veya işyeri olarak planlanan ve yapılan binaların yurt binası olarak kullanıldığını, üstelik binalarda mevzuatın gerektirdiği fiziki ve teknik değişikliklerin yapılmadığını dile getirdi.

Bunların yanısıra, binaların genelinde yangın söndürme ve algılama sistemleri, havalandırma sistemleri, asansör nitelikleri, altyapı sistemleri, yemekhane kapasiteleri, engelli kullanım alanları, ortak kullanım alanlarının kapasitesi ve niteliğinde asgari şartlar sağlanmamış.

Asansörlerin arızalandığına dikkat çekilmiş

2020 tarihli raporda da benzer ifadeler yer aldı.

Sayıştay, asansörlerin konut tipi olarak imal edildiğinden planlanandan daha yoğun kullanıldığını ve bunun arızalara neden olduğunu kaydetti.

Teknik şartname hazırlanmamış

Sayıştay ayrıca, bakanlığın bütçesinden gerçekleştirilen bazı yapım işlerinde aydınlatma, mutfak tezgahı, asansör gibi bazı iş kalemlerine ilişkin hiçbir detay belirtilmediği ya da teknik şartname hazırlanmadığını belirtti.