Üniversitelilerden asansörde ölen arkadaşları için eylem

Aydın’da öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda asansörün düşmesiyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için oturma eylemi yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Aydın Valisi Yakup Canbolat, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekimi 26 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak hayatını kaybettiğini söylemişti.

Öğrencilerse farklı aktarıyor.

Barınamıyoruz Hareketi’nin aktardığına göre hayatını kaybeden iki öğrenci var. Öğrenciler, asansörün bakımsız olduğunu, bunu birçok kez dile getirdiklerini ve asansörün yedi kat aşağı düştüğünü kaydediyor.

Gece yurtta arkadaşlarının hayatını kaybetmesi infial yaratmış, öğrenciler “Hak, Hukuk, Adalet” ve “Katil KYK” diye sloganlar atarak protesto etmişti. Yurda jandarma ve polis sevk edilmiş, öğrenciler tartaklanmıştı.

Bugün öğle saatlerinde Aydın Kent Meydanı’nda öğrenciler oturma eylemine gitti.

Ölmeye değil okumaya geldik!



Aydın Kent Meydanı'nda öğrenci eylemleri sürüyor. Canlarına kast eden asansörlerden, böcekli yemeklerden, su kesintilerinden bıkan arkadaşlarımız artık sokakta.



Şikayetlerimizi dinlemeniz için daha kaçımızın ölmesi gerekiyor? #KatilKYK pic.twitter.com/gQwDCFRFSB — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 26, 2023

Barınamıyoruz Hareketi’nin Twitter hesabından paylaşılan görüntülere göre alanda basın açıklaması okundu ve “Kader değil ihmal” ile “İhmale karşı omuz omuza” diye yazan pankartlar açıldı.

Aydın'da öğrenciler asansör kazasında katledilen arkadaşları için bu sabah oturma eylemine başladı.



Artık yeter, bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Sesimizi susturamayacak, arkadaşlarımızın ölümünün üstünü kapatamayacaksınız! #KatilKYK pic.twitter.com/FUkB7nGQ8o — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 26, 2023

Polis eyleme müdahale etti, öğrencileri gözaltına aldı.