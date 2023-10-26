Yurtta kızı ölen adamdan valiye sitem: Devlete inancımı kaybettim

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda asansörün düşmesiyle kızı ölen adam, ziyarete gelen valiye “Devlet benim çocuğuma 25 gün bakamadı” dedi.

Acılı baba valiye sitem etti. (Twitter)

Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Haberi alan genç kızın ailesi Aydın’a gitti.

Anne, fenalık geçirerek ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, aileyi hastanede ziyaret ederek başsağlığı diledi. Babayla görüşen Vali Canbolat, ‘talihsiz kaza’nın ardından gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Baba, valiye şu sözlerle sitem etti: “Benim çocuğum karıncayı incitmeyecek bir çocuktur. İhmal sonucu olduğu için yaralıyız. Devlete olan inancımı kaybettim şu anda. Ben 47 sene sonra ilk defa çocuğumu devlete emanet ettim. Ama devlet benim çocuğuma 25 gün bakamadı.”

📌 Aydın’da, KYK yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın babası Akın Ertaş, Aydın Valisi Yakup Canbolat’a “Devlete olan inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı” dedi.#kykyurdu pic.twitter.com/IYDfkz8HbY — Nazilli Havadis Gazetesi (@NazilliHavadis) October 26, 2023

Öğrencilerin sesine kulak verilmemiş

Öğrenciler, asansörün bakımsız olduğunu, bunu birçok kez dile getirdiklerini ve asansörün yedi kat aşağı düştüğünü kaydediyor.

Gece yurtta arkadaşlarının hayatını kaybetmesi infial yaratmış, öğrenciler “Hak, Hukuk, Adalet” ve “Katil KYK” diye sloganlar atarak protesto etmişti. Yurda jandarma ve polis sevk edilmiş, öğrenciler tartaklanmıştı.

Sayıştay’ın devlet yurtlarındaki asansörlerin asgari şartları sağlamadığına defalarca dikkat çektiği ortaya çıkmıştı.