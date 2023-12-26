Akşam Postası / 26 Aralık 2023

Bahçeli’den Özel’e: Eğer aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugünkü CHP, DEM kadar milli güvenlik tehdididir” dedi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Memleketi Manisa’da protesto edilen bu şahıs eğer aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir” ifadelerini kullandı.

MEB, okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesini ‘tasvip etmedi’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran adının verilmesini ‘tasvip edilemez bir hata’ olarak niteledi.

Asgari ücrette hala rakam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ortada hala bir rakamın olmadığını dile getirdi.

Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Somali cumhurbaşkanının oğluna dava: Altı yıla kadar hapsi istendi

Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

‘Kızıl Goncalar’ dizisi Darülaceze’nin varoluş felsefesine aykırıymış

Darülaceze Başkanlığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin çekim izinlerini ‘manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren’ sahneleri nedeniyle iptal etmiş.

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu

İstanbul’da, sahte ilaç ticareti yaptığı iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci tur maç programı belli oldu.

ENAG’ın kurucusu, merkez bütçeyi baz alarak ‘gerçek enflasyonu’ hesapladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nın (ENAG) kurucusu ekonomist Prof.Dr. Veysel Ulusoy, son üç yılda Türkiye’nin merkez bütçesinin yüzde 578 arttığını belirterek “Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?” ifadelerini kullandı.

İnşaatta güven azaldı

Güven endeksi aralıkta geçen aya oranla inşaat sektöründe yüzde 3,3 azalırken, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 artış gösterdi.

Süper Lig’de ertelenen haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 16, 19 ve 20’nci haftalarının maç programını açıkladı.