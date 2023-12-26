Türkiye, Akademik Özgürlük Endeksi’nde ‘en kötü grup’ta

Akademik Özgürlük Endeksi 2023 raporuna göre Türkiye 179 ülke arasında 166’ncı sırada bulunuyor.

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İsveç’teki Göteborg Üniversitesi Demokrasinin Çeşitleri Enstitüsü (V-Dem) ile Almanya’daki Friedrich Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Akademik Özgürlük Endeksi (AFI) dünyada akademik özgürlüğü ölçmeyi hedefliyor.

Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre Türkiye, uluslararası kuruluşlar tarafından ağır insan hakları ihlalleri ve özgürlük kısıtlamaları suçlamasına maruz kalan Kuzey Kore, Belarus ve Türkmenistan ile aynı grupta bulunuyor.

AFI ülkeleri ‘en iyi yüzde 10’dan başlayarak ‘en kötü yüzde 10’da sona eren 10 gruba ayırdı. Türkiye ‘en kötü yüzde 10’ grubunda yer alıyor.

Bu grup akademik özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülkeleri gösteriyor. Bu grupta puan sıralamasına göre şu ülkeler yer alıyor:

Küba, Ruanda, Mısır, Türkiye, İran, Nikaragua, Çin, Suudi Arabistan, Güney Sudan, Ekvator Ginesi, Bahreyn, Suriye, Belarus, Türkmenistan, Eritre, Burma/Myanmar, Kuzey Kore.