Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye maddesi Meclis’ten geçti

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55’inci maddesi kabul edildi.
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Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55’inci maddesi kabul edildi.
Akademik Özgürlük Endeksi 2023 raporuna göre Türkiye 179 ülke arasında 166’ncı sırada bulunuyor.
İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda Meclis’te ilk adım atıldı. İsveç’in uzun süredir beklediği katılım protokolü, Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. İsveç’in NATO’ya üye olabilmesi için protokolün Genel Kurul’dan da onay alması gerekiyor. TRT’nin haberine göre genel görüşme takvimi henüz belli değil. NATO’ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi […]
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da ortalama kira bedeli, asgari ücretin 1,5 katına çıktı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başkanlığına Vahap Munyar seçildi.