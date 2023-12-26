Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye maddesi Meclis’ten geçti

İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda Meclis’te ilk adım atıldı. İsveç’in uzun süredir beklediği katılım protokolü, Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. İsveç’in NATO’ya üye olabilmesi için protokolün Genel Kurul’dan da onay alması gerekiyor. TRT’nin haberine göre genel görüşme takvimi henüz belli değil. NATO’ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi […]