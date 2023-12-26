Yaramazlara biraz batar!

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye maddesi Meclis’ten geçti

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55’inci maddesi kabul edildi.

Fotoğraf: AA

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