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Yaramazlara biraz batar!

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci tur maç programı belli oldu.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 16, 17 ve 18 Ocak’ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:


16 Ocak Salı

  • VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
  • Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
  • Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
  • MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
  • Beşiktaş-Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba

  • Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
  • RAMS Başakşehir-Boluspor
  • Gaziantep FK-Bodrum FK
  • Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
  • Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
  • Fenerbahçe-Adanaspor

18 Ocak Perşembe

  • EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
  • Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
  • TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
  • Trabzonspor-Manisa FK
  • Galatasaray-Ümraniyespor

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