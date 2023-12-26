Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci tur maç programı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 16, 17 ve 18 Ocak’ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Ocak Salı

VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

RAMS Başakşehir-Boluspor

Gaziantep FK-Bodrum FK

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Fenerbahçe-Adanaspor

18 Ocak Perşembe