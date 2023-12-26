Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci tur maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 16, 17 ve 18 Ocak’ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
16 Ocak Salı
- VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
- Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
- Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
- MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
- Beşiktaş-Eyüpspor
17 Ocak Çarşamba
- Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
- RAMS Başakşehir-Boluspor
- Gaziantep FK-Bodrum FK
- Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
- Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
- Fenerbahçe-Adanaspor
18 Ocak Perşembe
- EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
- Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
- TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
- Trabzonspor-Manisa FK
- Galatasaray-Ümraniyespor