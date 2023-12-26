Somali cumhurbaşkanının oğluna dava: Altı yıla kadar hapsi istendi

Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fotoğraflar: Twitter / Düzenleme: Diken

Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer’in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelinin yakın zamanda yurt dışından gelip ifadesini vereceğini söyledi: “Dışişleri Bakanlığımızın da görüşmeleri söz konusu oldu. Yakın zamanda bu süreç gerçekleşecek.”