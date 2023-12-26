Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

15 Aralık’ta geçirdiği iç kanama nedeniyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınarak entübe edilen Okuyan, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan’ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02:46’da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Yaşar Okuyan kimdir?

1949’da Yalova’da doğan, evli ve üç çocuk babası Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

Okuyan, sırasıyla MHP, Anavatan, tekrar MHP, Doğru Yol, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, Halkın Yükseliş Partisi, Vatan Partisi ve son olarak da CHP’ye üye olmuştu. Okuyan CHP’den atılmıştı.