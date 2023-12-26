ENAG’ın kurucusu, merkez bütçeyi baz alarak ‘gerçek enflasyonu’ hesapladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nın (ENAG) kurucusu ekonomist Prof.Dr. Veysel Ulusoy, son üç yılda Türkiye’nin merkez bütçesinin yüzde 578 arttığını belirterek “Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?” ifadelerini kullandı.

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2024 bütçesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin Türk lirası, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk lirası ödenek verilecek.

Merkezi yönetim bütçe giderleri 2021’deyse 1,6 trilyon Türk lirasıydı.

Profesör Ulusoy X hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkelerin bütçeleri, enflasyon ve ekonomik büyümenin de göstergeleri niteliğindedir” dedi.

2021 ile 2024 merkez bütçesini kıyaslayan Ulusoy son üç yıldaki ‘artış oranının yüzde 587 olduğunu’ yazdı ve şöyle devam etti: “Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?”

Ülkelerin bütçeleri enflasyon ve ekonomik büyümenin de göstergeleri niteliğindedir.



2021 yılında 1.6 trilyon lira olan Türkiye merkez bütçesi 2024 yılında 11 trilyon lira oldu.



Artış oranı %587.



Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi? — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) December 26, 2023

İTO verileri: İstanbul’da enflasyon yüzde 73,89