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Yaramazlara biraz batar!

İTO verileri: İstanbul'da enflasyon yüzde 73,89

İstanbul’da kasımda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 artttı; yıllık enflasyon yüzde 73,89 hesaplandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,79, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,94 artış kaydetti.


Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 73,89, toptan fiyatlarda ise yüzde 65,01 olarak gerçekleşti.

Önceki ay yıllık enflasyon yüzde 72,73’tü.

İTO verileri: İstanbul’da enflasyon yüzde 72,73

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